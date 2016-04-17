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للحوامل.. تعرفى على أنواع الوحم الطبيعية والغريبة أثناء الحمل

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للحوامل.. تعرفى على أنواع الوحم الطبيعية والغريبة أثناء الحمل للحوامل.. تعرفى على أنواع الوحم الطبيعية والغريبة أثناء الحمل
الوحم أنواع وليس متماثلا كما يعتقد البعض، هذا ما أكده الدكتور عمر أبو اليزيد - أخصائى النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، عضو المؤسسة المصرية لطب الجنين - موضحا أن هناك نوعا شائعا يصيب الكثير من السيدات الحوامل وليس كلهن، ومنه وحم الأطعمة بشكله الأول وهو نوع من النفور عن أنواع بعينها من الطعام سواء من تناولها أو رائحتها، وشكله الثانى والذى يكون بالاشتياق والرغبة الشديدة فى تناول بعض المشروبات والمأكولات المعينة، ولكنها لا تمثل حاجة فسيولوجية للجسم، فلا يعنى أبدا حب المرأة للأطعمة المالحة أن لديها نقصا بالملح.

وأضاف الدكتور عمر أبو اليزيد أن هناك نوعا آخر غير منتشر على نطاق واسع بين الحوامل، ولكنه موجود، وهو الوحم على غير الأطعمة، بحيث تعانى السيدة من رغبة شديدة فى تناول بعض العناصر الغريبة، كالطباشير ورماد السجائر، وكذلك بودرة الأطفال والغبار، وهناك بعض السيدات اللاتى تتناولن الدقيق الخام، وكذلك بعض حبات الأرز غير المطهى، وكذلك الثلج والنشا.

وكلها أشكال غريبة من رغبات للحوامل تتطور أو تختلف من واحدة إلى أخرى، ولكن هناك من يرجع هذه الرغبات الغريبة إلى عوامل وتغييرات فسيولوجية، ونفسية ومجتمعية وسلوكية أيضا، وقد يدل فى بعض الأحيان على ربط بين الرغبة بين هذه الرغبات الغريبة، وأنيميا نقص الحديد لدى الحامل.

وحذر الدكتور عمرو شديد من تناول هذه المواد غير القابلة للأكل، لأنها تنذر بمشكلات صحية خطيرة منها التسمم عن طريق الرصاص، وكذلك العدوى بالطفيليات، وبعض حالات الانسداد المعوى، وإمكانية الإصابة بسوء التغذية والأنيميا كذلك.


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