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السديري محافظاً لضرماء

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السديري محافظاً لضرماء السديري محافظاً لضرماء
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سلطان السديري

    صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بنقل سلطان بن سعد السديري محافظ بارق بمنطقة عسير للعمل محافظا لضرماء، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

ومن المقرر أن يباشر السديري عمله يوم غدٍ الاثنين، ويستقبل الأعيان ورؤساء المراكز ومديري الإدارات وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي في مبنى المحافظة.

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