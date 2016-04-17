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العيادات السعودية تقدم 1977 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري

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العيادات السعودية تقدم 1977 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري العيادات السعودية تقدم 1977 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري
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صيدلية العيادات تقدم الأدوية للاجئين

عمّان - واس

    قدمت العيادات التخصصية السعودية 1977 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال هذا الأسبوع شملت عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح د. حامد المفعلاني المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية، أن صيدلية العيادات عملت على تأمين المرضى من اللاجئين السوريين بكل المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية، مضيفاً أن الوصفات الطبية المقدمة تراوحت ما بين الوصفات اليومية والوصفات الدورية للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب.

بدوره قال د. بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية: «إن العيادات التخصصية السعودية تسعى إلى تقديم أفضل أنواع الخدمة الطبية للاجئين السوريين من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية في بيئة اللجوء التي عادة ما تقل فيها الخدمات الطبية ويكثر الاحتياج إليها»، مؤكداً الرعاية المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- للأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لكافة المتضررين في جميع أنحاء العالم ومن ضمنهم اللاجئين السوريين.

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