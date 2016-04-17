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تكريم باكستاني لإنقاذه مواطناً من الغرق

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تكريم باكستاني لإنقاذه مواطناً من الغرق تكريم باكستاني لإنقاذه مواطناً من الغرق
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شوكت أمين

الرياض - نايف آل زاحم

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتكريم شوكت علي أمين باكستاني الجنسية بمكافئة مالية نظير ما قام به في إنقاذ المواطن فهد القحطاني من الغرق في وادي تثليث.

من جانبه، أعرب شوكة علي عن عظيم شكره لسمو ولي العهد، مشيراً إلى أن هذا ليس بمستغرب على سموه، فقد عرف بحرصه -حفظه الله- على المبادرات المباركة والخيرة.

وأضاف أن ما قام به هو تعبير صادق عن حبه لقادة هذه البلاد وأهلها.

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