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مكتشف اللاعب: رمضان صبحي كان في طريقه للترسانة بعد أن رفضه الزمالك

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مكتشف اللاعب: رمضان صبحي كان في طريقه للترسانة بعد أن رفضه الزمالك مكتشف اللاعب: رمضان صبحي كان في طريقه للترسانة بعد أن رفضه الزمالك

أكد محمود نصر مكتشف رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الشاب أن اللاعب كان على وشك التوقيع للترسانة عندما كان صغيرا بعدما رفضه الزمالك.

ولمع نجم رمضان صبحي البالغ من العمر 19 عاما مع الأهلي ومنتخب في الأشهر الأخيرة.

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كل ما يلي على لسان محمود نصر مدرب الناشئين في مركز شباب أرض اللواء في تصريحات لقناة LTC يوم السبت.

"لعب رمضان صبحي معي في مركز شباب أرض اللواء وشارك مع الفرق الأكبر منه سنا وأظهر تألقا لافتا".

"ذهبت به للاختبار في الزمالك لكن مسؤوليه قالوا إنه لا يصلح للعب في القلعة البيضاء".

"بعد ذلك بعدة أشهر كان فريقه يلعب ضد الترسانة وكان رمضان يراوغ كل من يقابله رغم أنه شارك في مركز الظهير الأيمن وكان أصغر من كل اللاعبين بأربع سنوات".

"فوجئت بمدرب الترسانة يمسك برمضان من قميصه من أجل أن يوقع للشواكيش بعد أن نال إعجابه، لكنني رفضت حدوث ذلك قبل التفاوض حول المقابل المالي".

"مسؤولو مركز شباب أرض اللواء رفضوا فكرة انتقاله للترسانة وقالوا إن مستوى رمضان صبحي يؤهله للعب في الأهلي، وهو ما حدث بعد ذلك".

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فيديو اليوم السابع

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