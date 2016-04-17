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مكتشف رمضان صبحي يروي: الأهلي شك في سنه من أول وهلة ' مزور '

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مكتشف رمضان صبحي يروي: الأهلي شك في سنه من أول وهلة ' مزور ' مكتشف رمضان صبحي يروي: الأهلي شك في سنه من أول وهلة ' مزور '

كشف محمود نصر مكتشف رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الشاب عن موقف غريب حدث في أول علاقة للاعب مع ناديه الأحمر.

ولمع نجم رمضان صبحي البالغ من العمر 19 عاما مع الأهلي ومنتخب في الأشهر الأخيرة.

كل ما يلي على لسان محمود نصر مدرب الناشئين في مركز شباب أرض اللواء في تصريحات لقناة LTC يوم السبت.

"تواصلت مع بدر رجب مدرب ناشئي الأهلي وأخبرته بأنني أملك لاعبا رائعا يدعى رمضان صبحي بمركز شباب أرض اللواء وأريدك أن تشاهده".

وأضاف "عندما شاهده بدر رجب لأول مرة في مباراة بدورة رباعية انبهر به بعد مراوغة كل اللاعبين، وسألني رمضان من مواليد أي عام، فأجبته بأنه مواليد عام 1997".

"رد بدر رجب من أول وهلة وقال مستحيل، بالتأكيد مزور، فهذا ليس مستوى طفل عمره ثماني سنوات".

"هددني مدرب الأهلي أنه في حالة اكتشاف تزوير سن رمضان صبحي سيقدم بلاغا للشرطة ضدي".

"بعد ذلك تأكد بدر رجب من حقيقة سن اللاعب عن طريق أوراقه الرسمية في مدرسته وانضم اللاعب للأهلي وتدرج في صفوف الناشئين".

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