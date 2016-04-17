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رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد قرى سهل الطينة شرق بورسعيد لبحث مشاكل المزارعين

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رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد قرى سهل الطينة شرق بورسعيد لبحث مشاكل المزارعين رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد قرى سهل الطينة شرق بورسعيد لبحث مشاكل المزارعين
أكد المهندس عفيفى محمد أحمد رئيس مدينة بورفؤاد بأنه تفقد منطقة سهل الطينة، والتى تقع داخل الحدود الإدارية لمدينة بورفؤاد وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان.

وقال فى تصريحات صحفية، أن سهل الطينة جهة ولايتها لوزارة الموارد المائية والرى وتتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موضحاً أن المنطقة تم تقسيمها لـ 7 قرى بمعرفة قطاع الموارد المائية، وتم إقامة 5 قرى فعلياً وهم قرية ا ، 2 ،3 ،4 ،7 ولم يتم إنشاء قريتى 5، 6 بعد.

وأضاف عفيفى بأنه تحدث مع موظفين وعمال بمخبز بإحدى القرى، ورئيس مجلس أمناء مدرسة إعدادية، وتبين خلال جولته وجود مكتب بريد وسنترال وسوق تجارى ونادى اجتماعى ورياضى ومسجد بكل قرية، وأيضاً وجد الصيادين بالمزارع السمكية، مشيراً إلى أنه زار أحد المنازل وبحث مشاكل الصرف ومياه الشرب والغاز والكهرباء، ووعد بحل كافة المشاكل والتخلص من كل المشاكل التى تعوق مسيرة التنمية الزراعية بقرى سهل الطينة.
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