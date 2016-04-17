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اليوم.. انتخابات مجلس "جمعية الاستثمار السياحى" بالبحر الأحمر وترشح 22 رجل أعمال

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اليوم.. انتخابات مجلس "جمعية الاستثمار السياحى" بالبحر الأحمر وترشح 22 رجل أعمال اليوم.. انتخابات مجلس "جمعية الاستثمار السياحى" بالبحر الأحمر وترشح 22 رجل أعمال
تجرى جمعية الاستثمار السياحى مساء اليوم الأحد، انتخابات لاختيار 15 عضوا كأعضاء مجلس إدارتها، والذى تقدم لها 22 مرشحا من أصحاب وملاك الفنادق بالبحر الأحمر المشاركين فى الجمعية.

والمرشحون هم رجل الأعمال كامل أبو على، وميريت وحيد رحمى ومدحت فخرى ومحمد السيد فلا، وتامر نبيل منصور وكريم سويلم وشريف حويدق وكامل كمال ابو الخير وشقيقه محمد كمال أبوالخير، ومحمد عبدالمقصود ونجله محمد محمد عبدالمقصود وحسام الشاعر وعادل سعد عبدالخالق ومحمد فاروق العزبى وسعيد حسب النبى وسيد قاسم شرقاوى وأحمد عواد عبدالفتاح وسيف الدين هيكل وسامح حويدق ومحمد سمير عبدالفتاح وماجد الحيدرى وعاطف قاعود.

وعقب إعلان الفائزين بأعضاء مجلس الإدارة، سيتم اجتماع المجلس الجديد لاختيار رئيس جديد للجمعية ونائبه وأمين الصندوق فى الجلسة الإجرائية المتبعة.


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