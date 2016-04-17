برج العقرب حظك اليوم الأحد 17\4\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لا تختلط بزملاؤك فى عملك وتحاول أن تجعل بينكم علاقات شخصية، فالعلاقات الشخصية معهم غير مجدية، بل ستساعدهم فى التخطيط لأشياء تضر حياتك المهنية، وضع حدود للجميع فى مجال عملك سيفيدك أنت أكثر من أى شخص آخر، كن هادئًا فى ردود أفعالك ولا تحاول الاشتباك مع أحد.>استمع إلى قلبك اليوم فيما يخص علاقتك بشريك حياتك، فسوف تحدث لك مفاجأت اليوم، ستسمع خبر سار بشأن إيجاد حلول للمشكلات التى تسببت فى توتر العلاقة بينكما، كن حريصًا على ألا ينتهى اليوم بمشكلة كبيرة بينكما، فالهدوء الآن ينبغى أن يكون مسيطرًا على العلاقة، سيكون الأمر جيدًا إذا جلبت هدية لشريكك اليوم كمفاجأة.>الاجهاد بدأ يظهر عليك، فالهالات السوداء حول عينيك تجعل الجميع يلاحظ الإرهاق الذى تتعرض له، ابق حذرًا اليوم من إمكانية حدوث أى مضاعفات لك من ارتفاع درجة الحرارة، فهناك احتمال كبير من حدوث إغماء أو انخفاض فى ضغط الدم لديك نتيجة درجة حرارة الجو الحالية.>العلاقات بينك وبين أصدقاؤك متوترة بعض الشئ، عدم قدرتك على الصبر وتخوين من هم حولك بات يمثل مشكلة كبيرة لك، من الأفضل أن تعيد مع نفسك القرارات التى ترغب بتنفيذها الفترة المقبلة، ربما يكلفك الأمر مجهودًا كبيرًا لكن لا بأس فالاستقرار الذى تطمح إليه فى جوانب حياتك سيتطلب تضحيات.