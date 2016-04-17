برج العذراء حظك اليوم الأحد 17/4 /2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

>شعورك بأن هناك عدد من العقبات التى تعيقك عن تنفيذ الخطط التى طالما حلمت بتنفيذها فى العمل، لأنك على يقين إنها ستحدث فارق كبير فى حياتك المهنية، لكن اهم مايشغل بالك حالياً هو التفكير فى أسباب واضحة لتواجد هذه العقبات مما ينعكس على التراجع بشكل تدريجى فى الأداء المهنى، وذلك بسبب افتقاد قدر كبير من تركيزك.>انت من الشخصيات التى تظهر للناس بشكل بسيط، ولا يعلم أحد البركان الثائر داخلك طوال الوقت، ويجعلك تفكر دائماً فى عدد من الأشياء فى وقت واحد، وتبحث عن الكمال فى الناحية العاطفية، فأنت تحتاج شريك حياة قريب إلى المثالية فى كل شىء، حتى يتأقلم مع طبيعة العذراء العاشقة للتفاصيل والباحثة عن الكمال والجمال فى كل شىء.>استمراراً للشعور بالإرهاق المستمر معك فى الفترة الماضية، تظل هكذا لعدة أيام حتى تحاول استرجاع قوتك البدنية والذهنية تدريجياً خاصة إنك تعتمد على نفسك فى كل شىء، دون الرجوع إلى آراء الأطباء، ربما يكون ذلك مفيد فى بعض الاوقات، لكن حالياً أنت بحاجة إلى رأى طبى متخصص.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة غير مريحة على الإطلاق، ولا تناسب طبيعة مولود العذراء الذى يشع حماساً فى معظم الأوقات، إلا ان الشعور بالإحباط حالياً يؤثر كثيراً على حالته النفسية، وتزيد من شعوره بالإرهاق و الزهد فى التعامل مع الأشخاص.