أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الأحد 17/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأحد 17/4/2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 17/4/2016

على الصعيد المهني:


>المنافسة الحامية فى مجال العمل تجعلك تشعر بالارتباك والتوتر وتخاف أن تخسر وهو ما يجعلك ترتكب الكثير من الاخطاء وتخسر بالفعل ثق بنفسك وبامكانياتك وثق بأنك مميز فى مكانك ولا يمكن تعويضك.

على الصعيد العاطفى:


>اليوم مثالى للحب، احرص على أن تبادر شريكك بمفاجأة سارة وان تسعده وتخفف عنه همومه وتحتويه فهذا اليوم سيشكل فارقا كبيرًا فى مسار علاقتكما فى المستقبل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>مشاكلك مع الحساسية والجيوب الانفية تزداد تدهورا مما يجبرك على زيارة الطبيب حاول ان تلتزم بتعليماته والا ستتدهور الامور إلى ما هو أسوا من ان تحتمله.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>كلمة السر فى جاذبيتك للاخرين ان تتمتع ببعض الثقة بالنفس، ذكر نفسك بمزاياك وقدراتك الخاصة وتذكر أن لكل شخص على هذه الأرض ما يميزه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى