حظك اليوم برج السرطان الأحد 17/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>المنافسة الحامية فى مجال العمل تجعلك تشعر بالارتباك والتوتر وتخاف أن تخسر وهو ما يجعلك ترتكب الكثير من الاخطاء وتخسر بالفعل ثق بنفسك وبامكانياتك وثق بأنك مميز فى مكانك ولا يمكن تعويضك.>اليوم مثالى للحب، احرص على أن تبادر شريكك بمفاجأة سارة وان تسعده وتخفف عنه همومه وتحتويه فهذا اليوم سيشكل فارقا كبيرًا فى مسار علاقتكما فى المستقبل.>مشاكلك مع الحساسية والجيوب الانفية تزداد تدهورا مما يجبرك على زيارة الطبيب حاول ان تلتزم بتعليماته والا ستتدهور الامور إلى ما هو أسوا من ان تحتمله.>كلمة السر فى جاذبيتك للاخرين ان تتمتع ببعض الثقة بالنفس، ذكر نفسك بمزاياك وقدراتك الخاصة وتذكر أن لكل شخص على هذه الأرض ما يميزه.