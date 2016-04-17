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برج الحوت حظك اليوم الأحد 17\4\2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 17\4\2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 17\4\2016

على الصعيد المهنى:


>لقد حان الوقت أن تغير مكان عملك بل والمجال الذى أصبح يقيدك كثيرًا على كافة المستويات، ربما تحقق نجاح فى مجال جديد ستدخله خلال الفترة القادمة، إلا أن الاستمرار فى مكان العمل الحالى بات أمر مستحيل، كما أنه لا يفيد حياتك المستقبلية فى أى شئ، لذلك كن جريئًا واتخذ القرار.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>شريك حياتك وضعك أمام اختبار كبير جدًا اليوم، من الأفضل أن تثبت جدارتك اليوم بشأن الاختبار الذى وضعك فيه، حاول أن تتفاهم معه فيما يخص المشاكل العالقة بينكما؛ منعًا لحدوث المزيد من المشاكل أنت فى غنى عنها، قرارات جديدة بشأن حياتك العاطفية ستتخذها اليوم.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>ممارسة التمارين الرياضية ستكون مفيدة لك فى الوقت الحالى، فآلام العظام لديك باتت تسبب لك الكثير من المشاكل، لا يتطلب الأمر منك أن تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا، بل يكفى ممارسة تمارين المشى صباحًا وأنت ذاهب إلى عملك، الأمور ستصبح جيدة الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تزداد اليوم رغبتك فى أن تكون ناجحًا وهذا سيجعلك تجلس فى مكان هادئ للتخطيط للمرحلة القادمة وقوانينها، حاول أن تضع المبادئ التى يجب أن تسير عليها المرحلة المقبلة فى كافة المستويات، فربما يكون ذلك الخطوة الأولى نحو انتقالك لمرحلة من أزهى مراحل حياتك بأكملها.

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مصر 365

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