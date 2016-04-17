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برج الحمل حظك اليوم الأحد 17\4\2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 17\4\2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 17\4\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>مكائد كثيرة تدبر لك فى عملك من خلفك حتى تؤثر عليك وتجعلك تترك عملك، كن قويًا ولا تلتفت لمثل هذه الأشياء، الأمور ستصبح على ما يرام بعد فترة قصيرة، لا تحاول أن تدخل فى مشاكل أنت فى غنى عنها هذه الأيام، إذا استلزم الأمر وشعرت أنك غير قادر على الاستمرار ابحث عن فرصة عمل جديدة شرط أن تكون مستقرة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>ستنهى علاقة حب قديمة كانت تؤرقك بشكل كبير طيلة الفترة الماضية وتستعد للدخول فى علاقة حب جديدة الفترة القادمة، إذا قررت إنهاء علاقة فمن الأفضل أن تنهيها بشكل كامل أى بلا عودة مرة أخرى، حاول أن تضع المبادئ التى تراها مناسبة لمن يرتبط بك؛ حتى لا يحدث مثلما حدث فى العلاقة الماضية.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>آلالام فى مفاصل قدميك ستشعر بها الفترة القادمة، حاول الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم ممارسة ما يضر مفاصل قدميك، المجهود الذى تبذله فى عملك سيؤثر على صحتك بشكل كبير، الموازنة بين صحتك وبين الاجتهاد فى عملك مطلوبة هذه الأيام بشكل كبير، حتى لا تحدث لك مضاعفات.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>الفترة الحالية تفرض عليك اتخاذ قرارات صعبة فيما يخص جوانب حياتك بأكملها، مزاجك غير جيد هذه الأيام، ينبغى أن لا تأخذ كل شئ يحدث على أنه مؤامرة ضدك، فهذا يتعرض له الجميع إلا أنك أصبحت مؤخرًا شخصية حساسة وسريعة البكاء، لذلك حاول أن تتفهم الأمور جيدًا.

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مصر 365

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