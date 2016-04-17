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حظك اليوم برج الثور الأحد 17 /4/2016

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حظك اليوم برج الثور الأحد 17 /4/2016 حظك اليوم برج الثور الأحد 17 /4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تحلم دائماً بالوصول إلى كل ما تتمناه فى العمل، لكن مع الحفاظ على رغبتك فى العمل بحرية وبدون أخذ أوامر أو تعليمات من أى شخص، طبيعة مولود الثور تجعله يرفض دائماً أن يكون شخص مرؤوس، فهو يفضل الإبداع و العمل دون قيود، أو التزام بمواعيد معينة، فهو يبحث دائماً عن راحته وحالته النفسية الجيدة حتى ينعكس على أدائه المهنى.

على الصعيد العاطفى:


>بالرغم من أن مولود الثور يظهر دائماً بالشخص المعقد الذى يصعب على أحد أن يفهمه، إلا إنه من أبسط الشخصيات التى يمكن أن تتعامل معها، لكن فو الواقع انت من الشخصيات التى تحتاج فقط إلى شخص يفهمها ويقدر مشاعرها التى غالباً تكون مختفية خلف ستار من القوة والضحك وعدم الاكتراث لأى شىء يحدث مادام بعيداً عنه.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>تفتقر لكثير من المعلومات الصحية التى يجب أن تكون على دراية بها، خاصة فى النواحى التى تخص التدخين بشكل مستمر، ولذلك عليك أن تقرأ أكثر فى المعلومات الصحية و تستعين بآراء الأطباء حتى تستطيع أن تقلع عن هذه العادات السيئة قبل أن تتأثر بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة فى حياته، فبالرغم من مشاغله الكثيرة إلا إنه يبحث عن الاستقرار العاطفى، خاصة أن طبيعة مولود الثور فى حاجة دائماً إلى الاستقرار فى النواحى المهنية والاجتماعية ولا يمكن أن يحقق ذلك إلا فى حالة الاستقرار العاطفى.
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مصر 365

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