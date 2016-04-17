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حظك اليوم برج الجدى الأحد 17/4/2016

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 17/4/2016 حظك اليوم برج الجدى الأحد 17/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>مشاكلك فى العمل تتصاعد بسبب تعنت بعض الزملاء وعدم رغبتهم فى التعاون معك بسبب الغيرة حاول ان تحتوى الموقف بذكاء وخذ حذرك من أى ضربة غادرة واحرص على أن تكون كل خطواتك سليمة فى العمل

على الصعيد العاطفى:


>الشفافية والوضوح أمران مهمان لأى علاقة صحية ولا بديل لهما فاحرص على أن تتمتع علاقتك بشريكك بهذه الشفافية ولا تنزعج من الحقائق التى تتكشف امامكما فهذا امر صحى واختبار قوى لمتانة علاقتكما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


> انت فى مزاج سيء ومتقلب قليلا اليوم حاول ان تحافظ على نفسك بعيدا عن التوتر والضغوط واحرص على مراجعة الطبيب فى حال شعرت بالإجهاد أو أى أعراض غير طبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>معرفة الناس كنوز، وانت اليوم على موعد مع كنز جديد حيث تتعرف على شخص يضيف الكثير لحياتك، وقد تعيد اكتشاف شخص قديم يبهرك ما فيه من مميزات

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مصر 365

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