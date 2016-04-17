حظك اليوم برج الأسد الأحد 17/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>وضعك المالى فى تحسن مستمر بفضل استراتيجيتك الجديدة فى الانفاق وبفضل الانجازات التى تحققها فى العمل، احرص على ان تحافظ على هذه الوتيرة كى تؤمن لنفسك ظروف عمل افضل. على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من انك لا تحب المفاجأت إلا أن مفاجاة رومانسية من شريكك اليوم ستسعدك كثيرًا وتجعلك فى حالة جيدة وترفع من معنوياتك كثيرا وتزيد من متانة علاقتكما. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تزعجك بعض المشاكل الصحية المرتبطة بالقدمين وهو ما يحتاج منك الكثير من الحذر والحرص وربما تحتاج لاستشارة الطبيب إذا لاحظت ان الالم يزيد عن حده توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>القرارات المتسرعة تجعلك تخسر كثيرا على المدى البعيد فحاول ان تتجنبها واحرص على أن تكون قراراتك متزنة بعيدة عن العواطف

شبكةعيونالإخبارية

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