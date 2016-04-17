أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الأحد 17/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الأحد 17/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 17/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>وضعك المالى فى تحسن مستمر بفضل استراتيجيتك الجديدة فى الانفاق وبفضل الانجازات التى تحققها فى العمل، احرص على ان تحافظ على هذه الوتيرة كى تؤمن لنفسك ظروف عمل افضل.

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من انك لا تحب المفاجأت إلا أن مفاجاة رومانسية من شريكك اليوم ستسعدك كثيرًا وتجعلك فى حالة جيدة وترفع من معنوياتك كثيرا وتزيد من متانة علاقتكما.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>تزعجك بعض المشاكل الصحية المرتبطة بالقدمين وهو ما يحتاج منك الكثير من الحذر والحرص وربما تحتاج لاستشارة الطبيب إذا لاحظت ان الالم يزيد عن حده

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>القرارات المتسرعة تجعلك تخسر كثيرا على المدى البعيد فحاول ان تتجنبها واحرص على أن تكون قراراتك متزنة بعيدة عن العواطف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى