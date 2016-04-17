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حظك اليوم برج الميزان الأحد 17/4/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 17/4/2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 17/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>بعض الفرص لا تحتمل التردد، فإما أن تقتنصها وإما أن تضيع منك إلى الأبد، إذا جاءت أمامك فرصة عمل جيدة، ومميزاتها تفوق عيوبها، وعيوبها تحتملها، إذاً فلم التردد؟ ، عليك حسم أمورك جميعاً، وتحديد ماذا تريد بالضبط حتى لا تندم فيما بعد.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>الحب لا نبحث عنه، هو يأتى إلينا، لذلك لا تشغل بالك كثيراً بالبحث عن شريك حياة مناسب، كل ما فى يديك أن تفعله هو أن تحدد الصفات التى ترغب فى توافرها فيه، وإن وجدتها، ستجد ضالتك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>إن كنت تعانى من الإجهاد طوال الوقت، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى الراحة، والبعد تماماً عن التفكير فى أى شىء، وتصفية ذهنك تماماً، وهذا لن يأتى سوى بممارسة تساعدك على تصفية الذهن، كاليوجا مثلاً، الرياضات كثيرة ابحث عن واحدة تناسبك، وابدأ.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>قبل أن تبدأ فى أى مشروع فى حياتك، عليك التخطيط الجيد حتى تعرف العواقب، والخسائر قبل المكاسب، وحتى تتهيأ نفسياً لأى نتيجة، سواء الفشل أو النجاح، التخطيط الجيد سيساعدك كثيراً على إنجاز مشروعك فى الوقت الذى تريده.

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مصر 365

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