حظك اليوم برج الدلو الأحد 17/4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>مشاكلك المالية تحتاج منك البحث عن عمل إضافى، فإن كانت احتياجاتك تفوق راتبك الشهرى، فهذا يعنى أنك لابد من البدء فى البحث عن عمل يعود عليك بدخل جيد، وهذا يقتضى منك الإنجاز فى عملك الأاساسى حتى تجد وقتاً لعمل إضافى .>إن شعرت أن شريك حياتك لا يبادلك نفس الاهتمام والمشاعر، فما عليك سوى أن تواجهه، وتعلن عن رفضك لهذا، وإن استمر على نفس الوضع، يمكنك حينها اتخاذ قرارك إما بالاستمرار أو الانفصال.>عندما تشعر بألم فى المعدة، فهذا من المحتمل أن يكون بسبب تناول الكثير من الوجبات السريعة، لكننا لن نترك الأمر للاحتمالات، لذلك عليك أن تذهب فوراً للطبيب وهو سيشخص لك ما بك.>الهروب من المشاكل لن يحلها، تذكر ذلك جيداً، ولذلك عليك أن تبحث عن حل بشكل جذرى، وعليك كذلك مواجهة نفسك قبل الآخرين بوجود المشكلة، لأن رفضك لها فى حد ذاته فهو مشكلة.