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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 17/4/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 17/4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 17/4/2016

على الصعيد المهني:


>عندما تثابر وتصر على النجاح فأنت حتماً ستجد النتيجة ولو بعد حين، فقط تحلى بالصبر، ولا تتأفف لتأخر النجاح، أو تقدير رؤسائك لمجهودك الذى تقوم به .. عليك العمل على تطوير ذاتك، ولا تلتفت أبداً لما يقولون عنك فهذا من شأنه أن يشتت تركيزك ويفقدك ثقتك فى نفسك، وفى قدرتك على النجاح.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>إذا كنت من هؤلاء الأشخاص متقلبى المزاج، والذى يتأثر "مودهم" بالأشياء البسيطة من حولهم، فأنت بحاجة إلى شرح ذلك لشريك حياتك حتى لا يشعر أن الأمر له علاقة به، أو أنك تغيرت، فهذا يؤثر على علاقتكما، ويجب أن تجد له حلاً.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>إذا شعرت أن وزنك يزيد تدريجياً، وأنك لا تستطيع السيطرة عليه، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى إرادة قوية لمجاهدة نفسك، والذهاب لطبيب لاتباع نظام غذائى جيد، ينقص لك وزنك، فاللياقة البدنية ومظهرك يستحق المعافرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تراكم العمل عليك، وتقصيرك مع أصدقائك وفى السؤال عنهم، وتقصيرك فى الجانب الصحى لديك، كل ذلك يؤدى إلى شعورك بتأنيب الضمير، وبالذنب، وبالتقصير فى حق نفسك، لذلك عليك ترتيب أولوياتك.

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مصر 365

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