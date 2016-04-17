حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 17 أبريل 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج القوس الأحد 17/4/2016>تفكر فى ان تسلك طرقا ملتوية فى العمل لتغطى نفقاتك الكثيرة ولكن هذا الطريق سيفضى فى النهاية الى كارثة، وقد يجعلك تخسر كل شيء كل ما تحتاجه حقا هو بعض التخطيط الجيد لحياتك ونفقاتك.>العلاقات المتعددة التى اقمتها فى الماضى ستظل شبحا يطاردك فى المستقبل وستدفع ضريبتها كبيرة فى العلاقة المقبلة حيث يتطلب الامر منك بذل الكثير من المجهود من أجل اثبات صدقك ولشريكك الحق فى ذلك.>كن حذرا من البرد الذى يوشك على ان يهاجمك حاول ان تتبع نظاما غذائيا سليما ليقوى مناعتك ويعززها.> احترام مشاعر الاخرين امر مهم يجب ان تتعلم كيف تتقنه لان خسائرك من عدم احترامهم فى الفترة المقبلة ستكون اكبر من مجرد خسائر إنسانية.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 17/4/2016

>

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>عندما تثابر وتصر على النجاح فأنت حتماً ستجد النتيجة ولو بعد حين، فقط تحلى بالصبر، ولا تتأفف لتأخر النجاح، أو تقدير رؤسائك لمجهودك الذى تقوم به .. عليك العمل على تطوير ذاتك، ولا تلتفت أبداً لما يقولون عنك فهذا من شأنه أن يشتت تركيزك ويفقدك ثقتك فى نفسك، وفى قدرتك على النجاح.>إذا كنت من هؤلاء الأشخاص متقلبى المزاج، والذى يتأثر "مودهم" بالأشياء البسيطة من حولهم، فأنت بحاجة إلى شرح ذلك لشريك حياتك حتى لا يشعر أن الأمر له علاقة به، أو أنك تغيرت، فهذا يؤثر على علاقتكما، ويجب أن تجد له حلاً.>إذا شعرت أن وزنك يزيد تدريجياً، وأنك لا تستطيع السيطرة عليه، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى إرادة قوية لمجاهدة نفسك، والذهاب لطبيب لاتباع نظام غذائى جيد، ينقص لك وزنك، فاللياقة البدنية ومظهرك يستحق المعافرة.>تراكم العمل عليك، وتقصيرك مع أصدقائك وفى السؤال عنهم، وتقصيرك فى الجانب الصحى لديك، كل ذلك يؤدى إلى شعورك بتأنيب الضمير، وبالذنب، وبالتقصير فى حق نفسك، لذلك عليك ترتيب أولوياتك.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 17/4/2016

>

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>مشاكلك المالية تحتاج منك البحث عن عمل إضافى، فإن كانت احتياجاتك تفوق راتبك الشهرى، فهذا يعنى أنك لابد من البدء فى البحث عن عمل يعود عليك بدخل جيد، وهذا يقتضى منك الإنجاز فى عملك الأاساسى حتى تجد وقتاً لعمل إضافى .>إن شعرت أن شريك حياتك لا يبادلك نفس الاهتمام والمشاعر، فما عليك سوى أن تواجهه، وتعلن عن رفضك لهذا، وإن استمر على نفس الوضع، يمكنك حينها اتخاذ قرارك إما بالاستمرار أو الانفصال.>عندما تشعر بألم فى المعدة، فهذا من المحتمل أن يكون بسبب تناول الكثير من الوجبات السريعة، لكننا لن نترك الأمر للاحتمالات، لذلك عليك أن تذهب فوراً للطبيب وهو سيشخص لك ما بك.>الهروب من المشاكل لن يحلها، تذكر ذلك جيداً، ولذلك عليك أن تبحث عن حل بشكل جذرى، وعليك كذلك مواجهة نفسك قبل الآخرين بوجود المشكلة، لأن رفضك لها فى حد ذاته فهو مشكلة.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 17/4/2016

>

برج الميزان على الصعيد المهني:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>بعض الفرص لا تحتمل التردد، فإما أن تقتنصها وإما أن تضيع منك إلى الأبد، إذا جاءت أمامك فرصة عمل جيدة، ومميزاتها تفوق عيوبها، وعيوبها تحتملها، إذاً فلم التردد؟ ، عليك حسم أمورك جميعاً، وتحديد ماذا تريد بالضبط حتى لا تندم فيما بعد.>الحب لا نبحث عنه، هو يأتى إلينا، لذلك لا تشغل بالك كثيراً بالبحث عن شريك حياة مناسب، كل ما فى يديك أن تفعله هو أن تحدد الصفات التى ترغب فى توافرها فيه، وإن وجدتها، ستجد ضالتك.>إن كنت تعانى من الإجهاد طوال الوقت، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى الراحة، والبعد تماماً عن التفكير فى أى شىء، وتصفية ذهنك تماماً، وهذا لن يأتى سوى بممارسة رياضة تساعدك على تصفية الذهن، كاليوجا مثلاً، الرياضات كثيرة ابحث عن واحدة تناسبك، وابدأ.>قبل أن تبدأ فى أى مشروع فى حياتك، عليك التخطيط الجيد حتى تعرف العواقب، والخسائر قبل المكاسب، وحتى تتهيأ نفسياً لأى نتيجة، سواء الفشل أو النجاح، التخطيط الجيد سيساعدك كثيراً على إنجاز مشروعك فى الوقت الذى تريده.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 17/4/2016

>

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>وضعك المالى فى تحسن مستمر بفضل استراتيجيتك الجديدة فى الانفاق وبفضل الانجازات التى تحققها فى العمل، احرص على ان تحافظ على هذه الوتيرة كى تؤمن لنفسك ظروف عمل افضل.>على الرغم من انك لا تحب المفاجأت إلا أن مفاجاة رومانسية من شريكك اليوم ستسعدك كثيرًا وتجعلك فى حالة جيدة وترفع من معنوياتك كثيرا وتزيد من متانة علاقتكما.>تزعجك بعض المشاكل الصحية المرتبطة بالقدمين وهو ما يحتاج منك الكثير من الحذر والحرص وربما تحتاج لاستشارة الطبيب إذا لاحظت ان الالم يزيد عن حده>القرارات المتسرعة تجعلك تخسر كثيرا على المدى البعيد فحاول ان تتجنبها واحرص على أن تكون قراراتك متزنة بعيدة عن العواطف.

حظك اليوم برج الثور الأحد 17 /4/2016

>

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تحلم دائماً بالوصول إلى كل ما تتمناه فى العمل، لكن مع الحفاظ على رغبتك فى العمل بحرية وبدون أخذ أوامر أو تعليمات من أى شخص، طبيعة مولود الثور تجعله يرفض دائماً أن يكون شخص مرؤوس، فهو يفضل الإبداع و العمل دون قيود، أو التزام بمواعيد معينة، فهو يبحث دائماً عن راحته وحالته النفسية الجيدة حتى ينعكس على أدائه المهنى.>بالرغم من أن مولود الثور يظهر دائماً بالشخص المعقد الذى يصعب على أحد أن يفهمه، إلا إنه من أبسط الشخصيات التى يمكن أن تتعامل معها، لكن فو الواقع انت من الشخصيات التى تحتاج فقط إلى شخص يفهمها ويقدر مشاعرها التى غالباً تكون مختفية خلف ستار من القوة والضحك وعدم الاكتراث لأى شىء يحدث مادام بعيداً عنه.>تفتقر لكثير من المعلومات الصحية التى يجب أن تكون على دراية بها، خاصة فى النواحى التى تخص التدخين بشكل مستمر، ولذلك عليك أن تقرأ أكثر فى المعلومات الصحية و تستعين بآراء الأطباء حتى تستطيع أن تقلع عن هذه العادات السيئة قبل أن تتأثر بها.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة فى حياته، فبالرغم من مشاغله الكثيرة إلا إنه يبحث عن الاستقرار العاطفى، خاصة أن طبيعة مولود الثور فى حاجة دائماً إلى الاستقرار فى النواحى المهنية والاجتماعية ولا يمكن أن يحقق ذلك إلا فى حالة الاستقرار العاطفى.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 17/4/2016

>

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>مشاكلك فى العمل تتصاعد بسبب تعنت بعض الزملاء وعدم رغبتهم فى التعاون معك بسبب الغيرة حاول ان تحتوى الموقف بذكاء وخذ حذرك من أى ضربة غادرة واحرص على أن تكون كل خطواتك سليمة فى العمل>الشفافية والوضوح أمران مهمان لأى علاقة صحية ولا بديل لهما فاحرص على أن تتمتع علاقتك بشريكك بهذه الشفافية ولا تنزعج من الحقائق التى تتكشف امامكما فهذا امر صحى واختبار قوى لمتانة علاقتكما.> انت فى مزاج سيء ومتقلب قليلا اليوم حاول ان تحافظ على نفسك بعيدا عن التوتر والضغوط واحرص على مراجعة الطبيب فى حال شعرت بالإجهاد أو أى أعراض غير طبيعية.>معرفة الناس كنوز، وانت اليوم على موعد مع كنز جديد حيث تتعرف على شخص يضيف الكثير لحياتك، وقد تعيد اكتشاف شخص قديم يبهرك ما فيه من مميزات.

برج الحمل حظك اليوم الأحد 17\4\2016

>

برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>مكائد كثيرة تدبر لك فى عملك من خلفك حتى تؤثر عليك وتجعلك تترك عملك، كن قويًا ولا تلتفت لمثل هذه الأشياء، الأمور ستصبح على ما يرام بعد فترة قصيرة، لا تحاول أن تدخل فى مشاكل أنت فى غنى عنها هذه الأيام، إذا استلزم الأمر وشعرت أنك غير قادر على الاستمرار ابحث عن فرصة عمل جديدة شرط أن تكون مستقرة.>ستنهى علاقة حب قديمة كانت تؤرقك بشكل كبير طيلة الفترة الماضية وتستعد للدخول فى علاقة حب جديدة الفترة القادمة، إذا قررت إنهاء علاقة فمن الأفضل أن تنهيها بشكل كامل أى بلا عودة مرة أخرى، حاول أن تضع المبادئ التى تراها مناسبة لمن يرتبط بك؛ حتى لا يحدث مثلما حدث فى العلاقة الماضية.>آلالام فى مفاصل قدميك ستشعر بها الفترة القادمة، حاول الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم ممارسة ما يضر مفاصل قدميك، المجهود الذى تبذله فى عملك سيؤثر على صحتك بشكل كبير، الموازنة بين صحتك وبين الاجتهاد فى عملك مطلوبة هذه الأيام بشكل كبير، حتى لا تحدث لك مضاعفات.>الفترة الحالية تفرض عليك اتخاذ قرارات صعبة فيما يخص جوانب حياتك بأكملها، مزاجك غير جيد هذه الأيام، ينبغى أن لا تأخذ كل شئ يحدث على أنه مؤامرة ضدك، فهذا يتعرض له الجميع إلا أنك أصبحت مؤخرًا شخصية حساسة وسريعة البكاء، لذلك حاول أن تتفهم الأمور جيدًا.

برج الحوت حظك اليوم الأحد 17\4\2016

>

برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>لقد حان الوقت أن تغير مكان عملك بل والمجال الذى أصبح يقيدك كثيرًا على كافة المستويات، ربما تحقق نجاح فى مجال جديد ستدخله خلال الفترة القادمة، إلا أن الاستمرار فى مكان العمل الحالى بات أمر مستحيل، كما أنه لا يفيد حياتك المستقبلية فى أى شئ، لذلك كن جريئًا واتخذ القرار.>شريك حياتك وضعك أمام اختبار كبير جدًا اليوم، من الأفضل أن تثبت جدارتك اليوم بشأن الاختبار الذى وضعك فيه، حاول أن تتفاهم معه فيما يخص المشاكل العالقة بينكما؛ منعًا لحدوث المزيد من المشاكل أنت فى غنى عنها، قرارات جديدة بشأن حياتك العاطفية ستتخذها اليوم.>ممارسة التمارين الرياضية ستكون مفيدة لك فى الوقت الحالى، فآلام العظام لديك باتت تسبب لك الكثير من المشاكل، لا يتطلب الأمر منك أن تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا، بل يكفى ممارسة تمارين المشى صباحًا وأنت ذاهب إلى عملك، الأمور ستصبح جيدة الأيام المقبلة.>تزداد اليوم رغبتك فى أن تكون ناجحًا وهذا سيجعلك تجلس فى مكان هادئ للتخطيط للمرحلة القادمة وقوانينها، حاول أن تضع المبادئ التى يجب أن تسير عليها المرحلة المقبلة فى كافة المستويات، فربما يكون ذلك الخطوة الأولى نحو انتقالك لمرحلة من أزهى مراحل حياتك بأكملها.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 17/4/2016

>

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>المنافسة الحامية فى مجال العمل تجعلك تشعر بالارتباك والتوتر وتخاف أن تخسر وهو ما يجعلك ترتكب الكثير من الاخطاء وتخسر بالفعل ثق بنفسك وبامكانياتك وثق بأنك مميز فى مكانك ولا يمكن تعويضك.>اليوم مثالى للحب، احرص على أن تبادر شريكك بمفاجأة سارة وان تسعده وتخفف عنه همومه وتحتويه فهذا اليوم سيشكل فارقا كبيرًا فى مسار علاقتكما فى المستقبل.>مشاكلك مع الحساسية والجيوب الانفية تزداد تدهورا مما يجبرك على زيارة الطبيب حاول ان تلتزم بتعليماته والا ستتدهور الامور إلى ما هو أسوا من ان تحتمله.>كلمة السر فى جاذبيتك للاخرين ان تتمتع ببعض الثقة بالنفس، ذكر نفسك بمزاياك وقدراتك الخاصة وتذكر أن لكل شخص على هذه الأرض ما يميزه.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 17/4 /2016

>

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

>شعورك بأن هناك عدد من العقبات التى تعيقك عن تنفيذ الخطط التى طالما حلمت بتنفيذها فى العمل، لأنك على يقين إنها ستحدث فارق كبير فى حياتك المهنية، لكن اهم مايشغل بالك حالياً هو التفكير فى أسباب واضحة لتواجد هذه العقبات مما ينعكس على التراجع بشكل تدريجى فى الأداء المهنى، وذلك بسبب افتقاد قدر كبير من تركيزك.>انت من الشخصيات التى تظهر للناس بشكل بسيط، ولا يعلم أحد البركان الثائر داخلك طوال الوقت، ويجعلك تفكر دائماً فى عدد من الأشياء فى وقت واحد، وتبحث عن الكمال فى الناحية العاطفية، فأنت تحتاج شريك حياة قريب إلى المثالية فى كل شىء، حتى يتأقلم مع طبيعة العذراء العاشقة للتفاصيل والباحثة عن الكمال والجمال فى كل شىء.>استمراراً للشعور بالإرهاق المستمر معك فى الفترة الماضية، تظل هكذا لعدة أيام حتى تحاول استرجاع قوتك البدنية والذهنية تدريجياً خاصة إنك تعتمد على نفسك فى كل شىء، دون الرجوع إلى آراء الأطباء، ربما يكون ذلك مفيد فى بعض الاوقات، لكن حالياً أنت بحاجة إلى رأى طبى متخصص.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة غير مريحة على الإطلاق، ولا تناسب طبيعة مولود العذراء الذى يشع حماساً فى معظم الأوقات، إلا ان الشعور بالإحباط حالياً يؤثر كثيراً على حالته النفسية، وتزيد من شعوره بالإرهاق و الزهد فى التعامل مع الأشخاص.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 17\4\2016

>

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لا تختلط بزملاؤك فى عملك وتحاول أن تجعل بينكم علاقات شخصية، فالعلاقات الشخصية معهم غير مجدية، بل ستساعدهم فى التخطيط لأشياء تضر حياتك المهنية، وضع حدود للجميع فى مجال عملك سيفيدك أنت أكثر من أى شخص آخر، كن هادئًا فى ردود أفعالك ولا تحاول الاشتباك مع أحد.>استمع إلى قلبك اليوم فيما يخص علاقتك بشريك حياتك، فسوف تحدث لك مفاجأت اليوم، ستسمع خبر سار بشأن إيجاد حلول للمشكلات التى تسببت فى توتر العلاقة بينكما، كن حريصًا على ألا ينتهى اليوم بمشكلة كبيرة بينكما، فالهدوء الآن ينبغى أن يكون مسيطرًا على العلاقة، سيكون الأمر جيدًا إذا جلبت هدية لشريكك اليوم كمفاجأة.>الاجهاد بدأ يظهر عليك، فالهالات السوداء حول عينيك تجعل الجميع يلاحظ الإرهاق الذى تتعرض له، ابق حذرًا اليوم من إمكانية حدوث أى مضاعفات لك من ارتفاع درجة الحرارة، فهناك احتمال كبير من حدوث إغماء أو انخفاض فى ضغط الدم لديك نتيجة درجة حرارة الجو الحالية.>العلاقات بينك وبين أصدقاؤك متوترة بعض الشئ، عدم قدرتك على الصبر وتخوين من هم حولك بات يمثل مشكلة كبيرة لك، من الأفضل أن تعيد مع نفسك القرارات التى ترغب بتنفيذها الفترة المقبلة، ربما يكلفك الأمر مجهودًا كبيرًا لكن لا بأس فالاستقرار الذى تطمح إليه فى جوانب حياتك سيتطلب تضحيات.