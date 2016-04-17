المشى أفضل تمارين البطن على الإطلاق.. تعرف على شروطه

شروط تمرين المشى أفضل تمارين البطن

تمارين المشى لتقوية عضلات البطن

المشى المنتظم والسليم من أهم تمارين البطن المفيدة والتى تحقق نتائج صحية للغاية، هذا ما أكده الدكتور عبد العظيم الهوارى أستاذ الطب الرياضى، استشارى العلاج الطبيعى.>وللمشى شروط حسبما يوضح الدكتور عبد العظيم، فيفضل أن يكون منتظما ولا يقطعه صاحبه، ومن الممكن ألا يتخطى الربع ساعة يوميا، وذلك حسب حالة الجسم الصحية والعمر للمارس، خاصة كبار السن الذين يمكنهم المشى لمدة خمس دقائق والجلوس دقيقتين، ثم معاودة المشى مرة أخرى.>ويفضل - حسب توضيح الدكتور عبد العظيم - أن يكون المشى بممارسته كتمرين للبطن أن يكون على أرض زراعية أو "نجيلة" ويمكن أيضا أن يمارسه الشخص على البلاط، أو فى تراك النادى أو على أرض رملية، أو حتى بداخل المنزل، ولا يشترط لبس ملابس معينة أو أحذية خاصة كما يعتقد البعض، ويمكن ممارسة هذا التمرين فى المنطقة الضحلة فى الشاطئ بحيث تغرس قدميه فى الرمال المبللة، مما له فوائد عظيمة فى تقوية العضلات، ويساعد على التوافق العصبى والعضلى بشكل عام.

وتابع أستاذ الطب الرياضى حديثه بخصوص تمرين المشى، قائلا إنه من أفضل تمرينات البطن وتقوية عضلاتها وتقوية عضلات الجسم كافة، كما أن الوقوف معتدلا والمشى يضمن تقوية وسلامة عضلات البطن والظهر والفخذين الخلفية والأمامية، والسمانة، وباطن القدم أيضا، فكل هذه العضلات تعمل أثناء المشى.

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