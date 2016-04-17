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خسارة الوزن غير المبررة أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر

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خسارة الوزن غير المبررة أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر خسارة الوزن غير المبررة أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر
تختلف أعراض مرض السكرى وفق مستوى السكر فى الدم، وبعض الناس، لا سيما الذين هم فى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكرى أو المصابين بالسكر من النوع الثانى، قد لا يعانون من أعراض فى البداية.

وكشف فريق من الباحثون فى تقرير نشره الموقع الأمريكى “mayoclinic”، عن بعض علامات وأعراض النوعين الأول والثانى من مرض السكر وتشمل:
>• زيادة العطش
>• كثرة التبول
>• الجوع الشديد
>• خسارة الوزن غير المبررة
>• وجود الكيتونات فى البول "الكيتونات هى نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون التى تحدث عندما يكون هناك نسبة قليلة من الأنسولين فى الجسم"
>• التعب
>• التهيج
>• عدم وضوح الرؤية
>• بطء التئام القروح
>• الالتهابات المتكررة، فى اللثة أو الجلد أو المهبل.

وداء السكرى من النوع الأول يمكن أن يتطور فى أى سن، حيث يظهر عادة فى مرحلة الطفولة أو المراهقة، أما السكر من النوع 2، يمكن أن يتطور فى أى عمر، وهو أكثر شيوعاً فى الأشخاص أكبر من سن الـ 40.


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