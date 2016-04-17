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سيارة مجهولة تصدم مجند أثناء عبوره الطريق بالإسماعيلية

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سيارة مجهولة تصدم مجند أثناء عبوره الطريق بالإسماعيلية سيارة مجهولة تصدم مجند أثناء عبوره الطريق بالإسماعيلية
استقبلت مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، منذ قليل، حسن عبد الحكيم حسن محمد المجند بقوات الأمن المركزى قطاع أمن أبو سمرات 21 عام، ومقيم بقرية المريج شبين القناطر، بعد أن صدمته سيارة مجهولة خلال عبوره الطريق وفرت هاربة بالقرب من منطقة السحر والجمال بمدخل مدينة العاشر.

وأكد مصدر طبى بالمستشفى، أنه أصيب بكسر فى كاحل القدم اليسرى وكدمات بالركبة اليمنى، وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم أول العاشر من رمضان.


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