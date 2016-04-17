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النيابة تنتهى من الاستماع لأقوال المحامين فى تعدى ضابط المرج عليهم

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النيابة تنتهى من الاستماع لأقوال المحامين فى تعدى ضابط المرج عليهم النيابة تنتهى من الاستماع لأقوال المحامين فى تعدى ضابط المرج عليهم
انتهت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشلاوى رئيس النيابة من الاستماع لأقوال المحامين الثلاثة فى بلاغهم ضد ضابط قسم المرج ويتهمونه فيه بالتعدى عليهم.

وقال المحامين وهم كل من محمد حسن، عبد الرحمن إسماعيل، وصابرين حسن إنهم أثناء تواجدهم أمام قسم شرطة المرج ، تعدى إحدى الضباط على زميلهم، وعلى الفور تدخلوا لفض الاشتباك، فقام الضابط بالتعدى عليهم.

وأضافوا أمام النيابة إنهم قرروا تحرير محضر بالواقعة وعدم التنازل عن حقهم.

البداية عندما صف المحامى محمد.ح.ع سيارته الخاصة أمام الحواجز الأمنية للقسم فنبهه أحد الضباط من داخل القسم بأن ذلك غير مسموح بدائرة القسم، فتدخل زميله المحامي الآخر عبد الرحمن.إ.ع وبدأت المشادات تتطور، فتبادل الطرفان الألفاظ الخارجة أمام القسم وامتدت لاعتداءات من قبل الطرفين وتم نقل المحامى "محمد.ح.ع" لمستشفى اليوم الواحد لإثبات إصابته فى التقرير الطبى.


>- النيابة تحقق فى مشاجرة بين ضابط ومحام بقسم المرج
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مصر 365

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