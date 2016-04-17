رئيس الزمالك: أثق في ماكليش حتى الآن.. وسنناقشه في اللعب دون مهاجم

أعلن نادي الهلال السوداني رسميا عن "رحيل طارق العشري بدون أي إخطار للنادي" من منصبه كمدير فني.

طارق العشري رحيل من تدريب نادي المقاولون العرب قبل أن يتولى منصب المدير الفني مع الهلال السوادني.

ولكن وبشكل مفاجئ غير متوقع غادر العشري السودان متجها إلى القاهرة "دون علم من المجلس والذي قرر تعيين مبارك سلمان بدلا منه".

وهاجم النادي السوداني في بيان رسمي، العشري بقوة بسبب تصرفه "غير المسؤول".

وفيما يلي بيان الهلال السوداني مثل ما جاء به من أخطاء على مستوى اللغة.

" يأسف مجلس اداره نادي الهلال للتصرف غير المسئول الذي بدر من المدرب المصري الكابتن طارق العشري ومدرب اللياقه الدكتور عبدالحليم كامل".

"وسفرهما المفاجئ صباح هذا اليوم للقاهرة دون علم المجلس. .واعلانهما لاستقالتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

"ومجلس الإدارة يطمئن جماهيره بترتيب الأوضاع بالشكل الذي يمكن الفريق من العبور الي بر الأمان. وإكمال الدوره الاولي بالشكل الذي يرضي كل الجماهير. وتجديد الثقه في المدرب الوطني الكوتش مبارك سلمان ومدرب اللياقه فتحي بشير وتسليمهم مقاليد الأمور الفنية حتي نهاية الدوره الاولي".

"والتوقيع مع مدرب أجنبي يكمل الملامح ويقود الفريق معهم في الدورة الجديدة".

"يذكر أن العشري قد طلب تسليم جوازه لاجراء بعض التعاملات الماليه قبل يومين ..أي في نفس اليوم الذي اكمل فيه مقدم عقده مع الهلال والذي استلمه بعد توقيع العقد مباشره".

"مما يعني أن المدرب قد قرر الابتعاد قبل الدخول في شهر جديد وتخوف من ماحدث من شغب في المدرجات.. بالإضافة إلي المباريات القادمة للفريق والتي تعد أكثر صعوبه حسب وجهه نظره سابقا".

ونقلت الصحف السودانية بيان نادي الهلال وهاجمت العشري واصفة إياه بـ"الهارب".