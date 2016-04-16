القوى الوطنية تطلق حملة جمع توكيلات للطعن على قرار بالتنازل عن “تيران وصنافير”

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أكدت القوى الوطنية في اجتماعها بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي منذ قليل، “على رفضها التنازل عن جزيرتي تريان وصنافير للسعودية و انتهاك السيادة الوطنية وما صاحب هذا التوجه من تعتيم اتاح لإسرائيل الإطلاع على الإتفاق بينما كان الشعب المصري مغيبًا” على حد وصف البيان.

وحضر الاجتماع ممثلين عن حزب التحالف الشعبي و الدستور و الكرامة و التيار الشعبي و المصري الديمقراطي الاجتماعي و حزب العيش والحرية والاشتراكي المصري ودار الخدمات النقابية.

واتفق المجتمعون على تنظيم حملة تشمل جمع توكيلات للطعن على قرار مجلس الوزراء و تشكيل لجان شعبية في الاحياء و القرى لجمع توقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين.

كما اتفقت القوى المشاركة في الاجتماع على توجه وفود من مختلف الاحياء المحافظات في 25 أبريل لتقديم عرائض رفض الشعب للتنازل عن الجزيرتين و تقديمها لمجلس النواب.