أخبار عاجلة

واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القوى الوطنية تطلق حملة جمع توكيلات للطعن على قرار بالتنازل عن “تيران وصنافير”

Google+ Print
القوى الوطنية تطلق حملة جمع توكيلات للطعن على قرار بالتنازل عن “تيران وصنافير” القوى الوطنية تطلق حملة جمع توكيلات للطعن على قرار بالتنازل عن “تيران وصنافير”

حزب التحالف الشعبي الاشتراكى

أكدت القوى الوطنية في اجتماعها بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي منذ قليل، “على رفضها التنازل عن جزيرتي تريان وصنافير للسعودية و انتهاك السيادة الوطنية وما صاحب هذا التوجه من تعتيم اتاح لإسرائيل  الإطلاع على الإتفاق بينما كان الشعب المصري مغيبًا” على حد وصف البيان.

وحضر الاجتماع ممثلين عن حزب التحالف الشعبي و الدستور و الكرامة و التيار الشعبي و المصري الديمقراطي الاجتماعي و حزب العيش والحرية  والاشتراكي المصري ودار الخدمات النقابية.

 واتفق المجتمعون على تنظيم حملة  تشمل جمع  توكيلات للطعن على قرار مجلس الوزراء  و تشكيل لجان شعبية في الاحياء و القرى لجمع توقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين.

كما اتفقت القوى المشاركة في الاجتماع على توجه وفود من مختلف الاحياء المحافظات في 25 أبريل لتقديم عرائض رفض الشعب للتنازل عن الجزيرتين و تقديمها لمجلس النواب. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا