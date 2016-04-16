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غلق لجان الاقتراع بدائرة طلخا ونبروه.. ونسبة تصويت 8%

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غلق لجان الاقتراع بدائرة طلخا ونبروه.. ونسبة تصويت 8% غلق لجان الاقتراع بدائرة طلخا ونبروه.. ونسبة تصويت 8%
أغلقت لجان الاقتراع بدائرة طلخا ونبروه الدائرة الرابعة أبوابها فى التاسعة مساء فى هدوء تام، حيث قام القضاة بغلق الصناديق عقب يوم هادئ وصلت نسبة أعداد المصوتين فقط 8%.

وتركزت الكتل التصويتية فى القرى خاصة مسقط رأس المرشحين، بينما اختفى الناخبون فى لجان بندرى طلخا ونبروه، حيث وصلت أعداد الناخبين فى كل لجنة لـ50 مرشحا فقط.

وقال اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من الناخبين أو من أنصار المرشحين.

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