"الشباب والرياضة" بقنا تنظم مهرجانا رياضيا لذوى الاحتياجات الخاصة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، مهرجانا رياضيا لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان "إبداع وتحد" بمقر مركز شباب سيدى عبد الرحيم، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومحمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا بحضور 500 من ذوى العامة وأسرهم.

تضمن المهرجان، إقامة عروض رياضية وفنية، وأقيم على هامش المهرجان معرضا للحرف والمنتجات اليدوية، للجمعيات الأهلية المهتمة بذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه أكد محمد الفنجرى أن وزارة الشباب والرياضة برعاية المهندس خالد عبد العزيز تعمل على تنفيذ مواد الدستور بتقديم كافة الرعاية الصحية والاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا أن الوزارة أنشأت 4 مراكز رياضية لذوى الاحتياجات الخاصة بمراكز قنا وقوص ودشنا ونجع حمادى بالإضافة إلى مكتب خاص لذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بقنا.

وأضاف الفنجرى أن ذوى الاحتياجات الخاصة كانوا شريكا أساسيا فى منتدى الحوار الذى أقامته مديرية الشباب والرياضة، لافتا مديرية الصحة شاركت بقافلة طبية لتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

- مهرجان رياضى وقافلة طبية ل 500 من ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا

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