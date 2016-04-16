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سقوط تاجران سلاح وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش بدمنهور

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سقوط تاجران سلاح وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش بدمنهور سقوط تاجران سلاح وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش بدمنهور
تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تاجران سلاح وبحوزتهما 3 أسلحة نارية "خرطوش" بدمنهور.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية مفادها قيام كلًا من " محمد س " عاطل ومقيم بشبرا، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7659/1996 جنح قسم دمنهور "ضرب"، و" محمد أ " عاطل ومقيم بعزبة مظهر مركز دمنهور، بالإتجار فى الأسلحة النارية.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم إستهداف المتهمان بأماكن ترددهما حتى تمكنت القوات من ضبطهما بناحية مساكن الصيانة دائرة قسم دمنهور، وبحوزتهما ( 3 ) أسلحة نارية، عبارة عن 2 بندقية خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وفرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و( 5 ) طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى 450 جنيه.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365