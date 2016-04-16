جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 30 ألف قرص بنادول

أحبطت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة علاء سعد، محاولتى تهريب لكمية كبيرة من أقراص البنادول، المحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة.

البداية أثناء إجراءات كشف مشمول الرسائل الواردة من ميناء ضبا السعودى على العبارة نما إكسبريس حاول سائقو الشاحنات المحملة بصنف الأقمشة، إخفاء كمية من أقراص البنادول، حيث أخفى سائق السيارة الأولى نقل دقهلية ويدعى "أ . ف . ح" عدد 15000 قرص بنادول أكتيف.

كما أخفى سائق السيارة الثانى نقل السويس ويدعى "ع . م . أ" عدد 14280 قرص بنادول أكتيف محظوراستيراده إلا بموافقة مسبقة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة.

وبالعرض على يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

وعلى جانب آخر، تم اليوم معاينة وكشف مشمول 42 شهادة بضائع واردة أصناف وبضائع مختلفة.

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