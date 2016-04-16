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بالصور.. جمارك المطار تضبط طائرة تجسس بحوزة راكب أمريكى قادما من مسقط

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بالصور.. جمارك المطار تضبط طائرة تجسس بحوزة راكب أمريكى قادما من مسقط بالصور.. جمارك المطار تضبط طائرة تجسس بحوزة راكب أمريكى قادما من مسقط
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، من ضبط طائرة تجسس بحوزة راكب أمريكى قادما من مسقط بسلطنة عمان.

وأفادت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط العمانية رقم 405 القادمة من مسقط، اشتبه ماجد موسى مأمور الجمرك فى حقائب الراكب أمريكى، وبتفتيشها تم العثور علي طائرة مزودة بكاميرات عالية الكفاءة والدقة وتعمل بالريموت كونترول لمسافة 2 كيلو متر ويمكن استخدامها فى التصوير والرصد والمراقبة.

وأفاد المصدر أنه لم يحرر محضر ضبط ولكن الجهات الأمنية قررت حجز الطائرة بوديعة الجمرك لحين السفر.

جمارك المطار تضبط طائرة تجسس (1)

جمارك المطار تضبط طائرة تجسس (2)

جمارك المطار تضبط طائرة تجسس (3)

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مصر 365

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