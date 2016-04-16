مرتضى: الحكم لم يحتسب هدفا صحيحا للداخلية في الزمالك

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الحكم حرم الداخلية من هدف صحيح سجله في الفريق الأبيض خلال المباراة الأخيرة بينهما في الدوري.

وتعادل الزمالك مع الداخلية سلبيا يوم الخميس في الجولة الـ22 من الدوري.

وقال مرتضى لبرنامج "اللعبة الحلوة" على قناة "LTC": "الداخلية كان يستحق هدفا، وأنا اعتبر الزمالك مهزوما في هذه المباراة 1-0".

وحصلت الداخلية على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وصوب إسلام عبد النعيم الكرة، ولقطت عدسة FilGoal.com أن الكرة عبرت خط المرمى. ( شاهد الصور )

وتابع "نحن نعترف بأخطاء الحكام التي تأتي في صالحنا، ولكنه أيضا أنهى المباراة قبل انتهاء الوقت المحتسب بدلا من ضائع".

وأكمل "ولكن بشكل عام، محمد معروف حكم جيد والأخطاء التي وقع بها غير مؤثرة".