مرتضى منصور يوجه رسالة إلى باسم مرسي: أرجع فلاح

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى باسم مرسي مهاجم الفريق بعد الأزمة التي نشبت في مران الفريق بوقت سابق.

وكان الزمالك قد قرر إيقاف اللاعب وتحويله إلى التحقيق وعرضه للبيع بعد ما بدر منه تجاه محمد سالم لاعب الفريق وعبد الحليم علي مدير الكرة في مران الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في رسالة إلى باسم مرسي: "أرجع فلاح. مثل ما كنت مع طنطا".

وأوضح "من أجل أن تعود باسم القيم والمبادئ مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "عبد الحليم علي هو الهداف التاريخي للزمالك، وما يقوله يجب أن يٌنفذ".

الحديث مع عبد الحليم

وكشف مرتضى منصور حديثه مع عبد الحليم علي عقب الأزمة واعتذار باسم مرسي قائلا: "تحدث مع عبد الحليم وأكد لي اعتذار اللاعب".

وتابع "أخبرت عبد الحليم بعدم وجود أي مانع من مجلس الإدارة لسفر اللاعب إلى الجزائر في حالة أراد الجهاز الفني ذلك".

وخرج باسم مرسي من قائمة الزمالك التي تستعد للسفر إلى الجزائر يوم الأحد لمواجهة مولودية بجاية يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا في القاهرة بثنائية مقابل لاشيء.

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