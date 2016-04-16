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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التعليم حول التعليم الفنى فى مصر

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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التعليم حول التعليم الفنى فى مصر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التعليم حول التعليم الفنى فى مصر

النائب صلاح شوقي

تقدم النائب الوفدى اللواء صلاح شوقى عقيل، بطلب إحاطة فى مجلس النواب بشأن مشاكل التعليم الفنى فى ، وقد توجه النائب بطلب الإحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم، وتضمن الطلب أن المسئولين عن التعليم الفنى فى مصر يتعاملون معه كأنه درجة ثانية، ويعامل خريجوه كأنهم عمالة لا وجود لها، كما يُمنع عنهم استكمال دراستهم الجامعية إلا بشروط مجحفة.

وأشار النائب الوفدى فى طلب الإحاطة إلى أن أحدث دراسات المركز القومى للبحوث الجنائية فى مصر تكشف أن “42.8%” من طلاب التعليم الفنى يؤكدون أنهم سيلقون حالة من تدنى التقدير المجتمعى بعد التخرج وأن “17.6%” منهم يكثرون الغياب بسبب رؤيتهم أن التعليم الفنى ليس له مستقبل مضمون.

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