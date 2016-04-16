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اكتشفي العطر المناسب لـ شخصيتك

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الخميس 14-04-2016 18:20

تتفاعل الرائحة مع جسم الإنسان لتثير ردود فعل عاطفية، كما أنها تؤثر في المزاج لذلك ، عليك اختيار العطر المناسب الذي يجعلك تحصلين على ثقة وتفاعل مَن حولك.

لاختيار العطر المناسب يمكنك استشارة خبراء العطور، كما يمكنك تجربة العطر عن طريق الشمّ بشكل منفرد. وبما أنك قد تجدين العديد من العطور الفريدة من نوعها التي قد تناسبك، إلا أنّك سرعان ما ستكتشفين أنها ليست جميعها مناسبة لك.

 

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إذا كنت امرأة متوترة، تابعي معنا هذا المقال لمعرفة ما هي العطور المناسبة لك:

أما اذا كنت امرأة اجتماعية وتريدين لفت انتباه من حولك، اضغطي على هذه الصورة واكتشفي العطور المناسبة لك.

فإذا كنت مرحة ومليئة بالحيويّة، أنت بحاجة إلى عطر يساعدك في الحفاظ على هذه الشخصيّة طوال اليوم، بعيداً عن الضغوطات التي تواجهينها.اكتشفي لائحة بآخر إصدارات العطور التي تناسبك على الرابط الاتي:

إليك ما سيشعرك بالأنوثة الطاغية، كلما وضعتِ القليل منه...

 

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