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فرح يوسف الوجه الإعلاني لعلافة "أوفلاج"

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السبت 16-04-2016 20:06

اختارت العلامة الرائدة في عالم مستحضرات العناية بالبشرة أوفلاج النجمة السورية فرح يوسف وجهاً إعلامياً وسفيرة لمنتجها أوفلاج، مستحضر الشباب الدائم، من بفرلي هيلز ليكون شاهداً على جمالها.
لماذا يفضّل النجوم مستحضر أوفلاج؟
يفضّل النجوم مستحضر أوفلاج لأنه خالٍ من الموادّ الكيميائية ويُعيد بناء الخلايا. وقد سعى أوفلاج في البداية للتعرف إلى العناصر الرئيسية لعملية الشيخوخة، وبالتالي توظيف صيغ علمية مبتكرة تعكس وتصقل واقع الزمن على بشرتنا. وقد ثبتت نتائج هذا التطور إكلينيكياً، وتمّ التحقق من صحتها على وجوه المستهلكين.
وطوال سنوات من البحوث والتطوّر، تحوّل علم أوفلاج إلى حلّ رئيسي لمعادلة مكافحة الشيخوخة؛ وهو تطبيق متعدّد الأوجه، تهدف نتائجه التآزرية لزيادة نداوة البشرة والجلد، بينما تعزّز في الوقت نفسه مرونته ووظيفته كعازل، كما تعزّز تدفق الدم فيه بصورة ثابتة. وهنا، ستجدون الحافز الذي يقود عربة مكافحة الشيخوخة على قارعة الطريق بهدف تقليل الأصباغ الجلدية، وبقع التقدم في السن، والخطوط الدقيقة ، والتجاعيد، والاحمرار، وحجم المسامّ.

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سيدتي