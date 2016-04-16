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مساعد وزير الداخلية الأسبق: المتظاهرون سبوا رجال الأمن.والشرطة التزمت بضبط النفس

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: المتظاهرون سبوا رجال الأمن.والشرطة التزمت بضبط النفس مساعد وزير الداخلية الأسبق: المتظاهرون سبوا رجال الأمن.والشرطة التزمت بضبط النفس

اللواء محمد نور الدين

أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق لواء، محمد نور الدين، أن الشرطة لم ترفض طلب واحد بالتصريح بمظاهرة، قائلًا: “كل الطلبات التى قدمت للوزارة تم الموافقة عليها بما فيها طلب بتظاهرة تندد بسياسات الوزارة بما فيها تظاهرة للاعتراض على وزير الداخلية مجدي عبد الغفار”.

وأضاف نور الدين خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه لا توجد دولة فى العالم إلا وبها قوانين مُنظِمة لعملية التظاهر، مدللًا على ذلك بأن الوفود التى رافقت الرئيس فى جولاته الخارجية حصلت على تصريحات لتنظيم تظاهرة لدعم الدولة، ونقل صورة الداخل فى الخارج، حيث شملت الموافقات على ساعات محددة ومكان ثابت، وتحديد هتافات لا تنال من أشخاص أول دول أو حتى تحض على كراهية الآخر قبل بدء تلك الفعاليات.

وأوضح نور الدين أن قانون التظاهر يضع ضوابط لتلك العملية ولا يمنعها، لافتًا إلى أن المتظاهرين اللذن شاركوا “جمعة الأرض” لديهم مشاعر طيبة وغيرة على الوطن، مشددًا على أن الشرطة لم تتدخل، والتزمت بضبط النفس رغم بعض التجاوزات من قبل المتظاهرين، لافتًا إلى أن السماح بالمظاهرات قرار جاء نظرًا لعدم التعدي على المنشآت أو رجال الشرطة أو استخدام العاب نارية ومواد قابلة للاشتعال.

واختتم نور الدين حديثه قائلا: ” عندما تجولت فى بعض المناطق التى شهدت تظاهرات، أمس، لم أجد منطقة واحدة الا وفيها سباب واستفزاز لرجال الشرطة”.

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