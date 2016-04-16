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الإندبندت: أوباما ربما يفتح ملف تهديدات السعودية مع الملك سلمان فى قمة الرياض

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الإندبندت: أوباما ربما يفتح ملف تهديدات السعودية مع الملك سلمان فى قمة الرياض الإندبندت: أوباما ربما يفتح ملف تهديدات السعودية مع الملك سلمان فى قمة الرياض
قالت موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ربما سيفتح مع الملك سالمان فى قمة مجلس التعاون الخليجى، المزمع عقدها فى الرياض الأربعاء المقبل، ملف التداعيات الاقتصادية الأمريكية، وتهديد ببيع 750 مليار دولار من السندات والأصول الأمريكية التى تملكها، حال إقرار مشروع يزج باسم السعودية ويحملها مسئولية أحداث 11 سبتمبر 2001.

وقالت الصحيفة: "أوباما سيصل للرياض الأربعاء المقبل للقاء الملك سالمان وعدد من المسئولين السعوديين والخليجيين، ومسئولى منظمة التعاون الخليجى، وليس من الواضح بعد إذا ما كان الرئيس الأمريكى والملك السعودى سيفتحان ملف محاكمات 11 سبتمبر أم لا".

وأضافت: "خلال الأسابيع الماضية أورد مسئولو الرئاسة الأمريكية تقارير عن زيارة أوباما ، مؤكدين أن البلدين ظلا على صلة تحالف فى ظروف أسوأ من الآن، حتى عندما تصالحت الولايات المتحدة مع إيران".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد أكدت صباح اليوم السبت، أن السلطات الرسمية فى المملكة العربية السعودية حذرت الرئيس الأمريكى باراك أوباما وأعضاء الكونجرس رسمياً من "تداعيات اقتصادية"، فى حال إذا ما أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يورط السعودية، لتكون مسئولة أمام المحاكم الأمريكية عن هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال الموقع الإلكترونى للصحيفة الأمريكية، إن أول هذه التداعيات سيكون بيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية التى تحتفظ بها المملكة، والتى تفوق 750 مليار دولار.


>- نيويورك تايمز: السعودية تحذر أوباما حال الزج بالمملكة فى أحداث 11 سبتمبر
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مصر 365

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