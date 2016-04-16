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بالفيديو..وزير الزراعة لمزارع طالب مصافحته بالشرقية:إحنا نتشرف نسلم عليك

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بالفيديو..وزير الزراعة لمزارع طالب مصافحته بالشرقية:إحنا نتشرف نسلم عليك بالفيديو..وزير الزراعة لمزارع طالب مصافحته بالشرقية:إحنا نتشرف نسلم عليك
أرسل القارئ حاتم عطية شلبى، وصورًا تبرز زيارة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمحافظة الشرقية؛ لتفقد حقول زراعة القمح بقرية كفر حمودة، التابعة لمركز ههيا، بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، وعدد من المزارعين، والمهندسين الزراعيين.

ويبرز الفيديو مصافحة الوزير لعدد من المزارعين للاطمئنان على جودة المحصول لهذا العام، حيث قدم أحد المزارعين لمصافحة الوزير، وقال له "إيدك زى الفل إحنا يشرفنا إن إحنا نسلم عليك ربنا يديك الصحة.. أنتوا الخير والبركة"، وذلك ردًا على خشونة يده للعمل فى الزراعة، فيما قال مزارع آخر "المحصول زى الفل وربنا يباركلنا فى السيسى"، فيما طالبه الوزير مواصلة العمل والجدية لإنتاج المحصول ومراعاة الله فى عمله.

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صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (1)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (2)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (3)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (4)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (5)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (6)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (7)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (8)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (9)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (10)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (11)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (12)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (13)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (14)

صحافة المواطن ، صور وابعت، وزير الزراعة ، الشرقية ، حقول ، القمح (15)


>بالصور.. وزير الزراعة: حقوق الفلاحين على "راسى من فوق" ونسعى لرفع مستوى معيشتهم.. لا توجد أزمة أسمدة وهناك لجان لمتابعة عمليات توريد القمح.. ويؤكد: محطات على "رأس الغيط" لجمع المحاصيل وتسويقها

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