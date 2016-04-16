مصرع عامل دهسته آلة الحصاد فى مزرعة بمنطقة شرق العوينات

لقى عامل مصرعه بعد أن دهسته آله الحصاد فى مزرعة بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، أثناء عمله فى جمع محصول البطاطس، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بمصرع حسام مصطفى حجاج 18 سنة عامل ومقيم محافظة أسيوط، بعد أن دهسته آلة حصاد محصول البطاطس بإحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.

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