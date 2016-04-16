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بالصور.. نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين من أبناء مركز طنطا

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بالصور.. نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين من أبناء مركز طنطا بالصور.. نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين من أبناء مركز طنطا
كرمت اللجنة النقابية للمعلمين بمركز طنطا 270 طالبًا وطالبة من المتفوقين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية والأزهر الشريف وخريجى الجامعة من أبناء المعلمين.

شارك فى الحفل المهندس المتولى نوفل، نقيب المعلمين بالغربية، وفريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وجمال عبد العال وكيل المديرية والدكتور هانى كمال مدير عام الأنشطة الثقافية بالوزارة، جيهان عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية لبيت العائلة، وثروت رشاد نقيب المعلمين بشمال القاهرة، ورضا نجيب مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، وعصام الخليفى مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، وعبد الغنى عبد الفتاح صالح وكيل إدارة شرق طنطا التعليمية والدكتور عبد المنعم شهاب والمهندس على محمد عز والدكتور سمير الخولى أعضاء مجلس النواب.

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (1)

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (2)

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (3)

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (4)

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (5)

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (6)

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (7)

نقابة المعلمين بالغربية تكرم المتفوقين (8)


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