مؤتمر فان جال: مانشستر يونايتد كان بطيئا

أوضح لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لعب بإيقاع بطيء للغاية كما أشاد بأداء فريقه في الشوط الأول وانتقد مستوى الشياطين الحمر في الشوط الثاني.

وكان مانشستر يونايتد قد تفوق بنتيجة 1-0 على ضيفه أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح فان جال عقب المباراة "قمت بـ5 تغييرات في تشكيلتي التي بدأت بها المباراة وكان لهذا تأثيرا واضحا".

وأضاف "لكنني كنت متفاجئا لأننا لم نستطع أن نقدم المستوى المتوقع، لعبنا بإيقاع بطيء، وأعلم أنه ليس من السهل أن تلعب ضد فريق دفاعي جدا، وفي المقابل عليك أن تلعب بطريقة سريعة جدا وتدربنا على ذلك ايضا".

وتابع "أدينا بطريقة جيدة في الشوط الأول أفضل من الشوط الثاني، لكن بغض النظر عن كل ما سبق حققنا النقاط الثلاثة وهذا ما يهم".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال في المركز الرابع.