بيكيه: أعيش الحلم مع برشلونة.. فلماذا أعتزل بعيدا عنه

يصر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على أنه لن يترك ناديه سوى للاعتزال بعد عدة سنوات.

بيكيه الذي بدأ مشواره مع الكرة في صفوف ناشئي برشلونة انتقل إلى مانشستر يونايتد وعاد للبلوجرانا في الـ21 من عمره.

وقال بيكيه في تصريحات لقناة MBC مصر يوم السبت: "كان حلمي منذ الصغر اللعب في صفوف برشلونة وأمام جماهيره العريضة".

وأضاف "أعيش الحلم حاليا مع برشلونة، فلماذا انتقل لفريق آخر واعتزل بعيدا عن البلوجرانا، سأعتزل هنا".

وكان بيكيه لاعبا لمانشستر يونايتد في الفترة من 2004 إلى 2008، وعمل تحت إمرة فيرجسون ثم انتقل إلى برشلونة في 2008، بعد أن دفع البلوجرانا الشرط الجزاء ويقدر بـ5 ملايين يورو، ليلعب تحت إمرة مدربه السابق بيب جوارديولا.