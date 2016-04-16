بالفيديو – صرخة أجويرو.. سيتي يسحق تشيلسي في ستانفورد 3-0

واصل مانشستر سيتي انتفاضته وحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب مضيفه تشيلسي بثلاثية مقابل لاشيء في ملعب ستامفورد بريدج.

سيرخيو أجويرو واصل تألقه وسجل أهداف المباراة الثلاثة في الدقائق 33 و54 و80 ليحرز الهاتريك الثاني له هذا الموسم ويصل لهدفه الـ21 بالتساوي مع جايمي فاردي وأقل بهدف من هاري كاين هداف توتنام.

وبهذه النتيجة يقفز سيتي بالترتيب للمركز الثالث برصيد 60 نقطة متجاوزا أرسنال صاحب الـ59 نقطة قبل لقاء الأخير أمام كريستال بالاس.

وبفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس وخلف توتنام صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط. بينما يبقى تشيلسي في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

بداية مثيرة وطوفان أزرق

وبدأت المباراة بهجوم قوي وسدد بيدرو كرة قوية في الدقيقة السادسة أخرجها أوتاميندي من على خط المرمى ثم تسديدة من لوفتوس شيك تصدى لها هارت في الدقيقة الـ19.

بعدها بدأ طوفان سيتي وانفرد دي بروين في الدقيقة 24 وسدد كرة قوية أبعدها كورتوا لركنية قبل أن يطلق نصري تسديدة صاروخية في الدقيقة 27 بجوار المرمى.

وترجم سيتي سيطرته بهدف في الدقيقة 33 بعد أن انطلق دي بروين من اليمين وأرسل عرضية لأجويرو على حدود منطقة الجزاء سددها الأرجنتيني في المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل سيتي تفوقه الهجومي وسجل له أجويرو الهدف الثاني بعد أن أنطلق سمير نصري من منتصف الملعب ومرر بينية للأول وضعها على يسار كورتوا في المرمى.

وفي الدقيقة 78 انطلق فيرناندينيو من منتصف الملعب وراوغ جاري كايهيل ثم عرقله كورتوا داخل منطقة الجزاء ليحصل الحارس البلجيكي على البطاقة الحمراء وتحتسب ضربة جزاء لسيتي يحرز منها أجويرو هدفه الشخصي الثالث ويكمل الهاتريك.

شاهد الأهداف