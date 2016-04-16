بالصور.. صفحة الرئيس تنشر نص الأسئلة الموجهة للسيسى فى اجتماعه بالشباب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بيانًا يوضح نص الأسئلة الموجهة له من قبل الشباب المشارك فى تفقد مشروع مدينة الجلالة، أمس الجمعة، الذى أقيم أعلى هضبة جبل الجلالة.

وجاء نص البيان كالآتى: "تحدثت الإعلامية منة فاروق مذيعة برنامج صباح دريم عن تطبيق المعنى الحرفى لكلمة دولة قانون من حيث الجزاء والعقاب، وقد أشارت إلى واقعة التعدى على عدد الأطفال بالاغتصاب فى مدرسة شهيرة بمدينة نصر، وأشار الرئيس فى إجابته إلى أهمية الارتقاء بقطاع التعليم لما له من أهمية، منوهاً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والرعاية للنشء وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية حمايتهم ومعاقبة كل من يُسيء إليهم بموجب القانون، وشدد الرئيس على أهمية الارتقاء بأوضاع المُعلمين باعتبارهم محوراً أساسياً من محاور إصلاح العملية التعليمية".

وأضاف البيان، "قامت إحدى المشاركات فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بسؤال الرئيس عن مدى الاهتمام بمدن ومحافظات الصعيد، وأكد الرئيس أن الاهتمام بمحافظات الصعيد أمر يمثل أولوية كبيرة لدى الدولة، وقد تم البدء فى ترسيم الحدود لمحافظات الصعيد بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوى وسواحل على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن معظم أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان تقع فى محافظات الصعيد، كما تم الانتهاء من حفر ألف بئرٍ من أصل أربعة آلاف بئر لرى أراضى المشروع، فضلاً عن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يتم تشييدها فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى المدن الصناعية لتوفير فرص العمل لأهالى وشباب الصعيد.

وتابع البيان، "على الجانب الآخر أشار محسن سميكة محرر رئاسة الجمهورية لجريدة المصرى اليوم، إلى أهمية وجود حزب سياسى يترأسه الرئيس، وقال إن الضرورة السياسية تحتاج إلى وجود مثل هذا الكيان تابع، من جانبه قال الرئيس أنه لا يرحب بفكرة كيان أو حزب تابع لشخص بعينه والأفضل أن يكون كيانًا تابعًا لجمهورية مصر العربية بأكملها دون تسمية هذا الكيان باسم شخص واحد".

وأكمل البيان، "قام محمود تميمى رئيس تحرير برنامج البيت بيتك، بسؤال الرئيس عن حال الأعلام، مؤكدًا أن الإعلاميين الذين يمتازوا بالاحترام والأمانة لا ينقلوا من وسائل التواصل الاجتماعى دون تحرى الدقة، وأكد أن المجتمع المصرى الآن منقسم على عكس الحالة التى أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن المسئولية تقع على الرئيس فى إنهاء حالة الانقسام، كما علق على لغة خطاب رئاسة الجمهورية فى بعض المواقف وبعض المصطلحات التى تتجزأ وتُستخدم عبر مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للرئيس".

وأضاف البيان، "تحدث الرئيس مؤكداً حرية الإعلام، وناشد الإعلام الموضوعية فى تناول مختلف الموضوعات التى تهم الرأى العام، مؤكدًا ضرورة دراسة الموضوعات قبل طرحها على الرأى العام حتى يتم طرحها بشكل سليم وغير منقوص، وأكد أنه لا يمكن منع أحد من طرح أى موضوع أو الحديث فى وسائل الإعلام، ولكنه يتمنى أن يكون التناول موضوعيًا وقائمًا على معلومات حقيقية".

وتابع البيان، "أشارت إحدى المشاركات فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة إلى ضرورة الاهتمام بقطاع صناعة الدواء فى مصر، مؤكدًا أن مصر قادرة على منافسة الدول الكبيرى فى صناعة الدواء من خلال الإمكانيات البشرية، أجاب الرئيس مؤكداً الأهمية التى توليها الدولة للارتقاء بصناعة الدواء وتوفير المواد الخام المستخدمة فى هذه الصناعة، من أجل توفير الأدوية، سواء فى السوق المحلية أو للتصدير إلى الخارج".

وأضاف البيان، "تحدث أحد الشباب المشاركين مؤكدًا ضرورة وجود قنوات إعلامية لنقل المشاريع العملاقة والإنجازات المهمة التى تقوم بها الدولة، وأشار إلى أن صورة هذه الإنجازات لا تصل بالشكل الكافى للمواطنين، كما طلب أحد الشباب المشاركين فى الحوار من الرئيس أن يطْلع على نتائج منتدى حوار الشباب الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة لما يحتوى على أفكار واقتراحات هامة قد تستفيد منها الدولة".

وأكمل البيان، "الإعلامية داليا أشرف مذيعة قناة النهار، سألت الرئيس عن اليوم الذى نرى فيه الصناعة المصرية فى تطور وازدهار، وكذلك عن إمكانية تصدير المنتج المصرى إلى الخارج وعودة المنتج المصرى إلى مكانته الطبيعية، وأجابها الرئيس أن هناك الكثير من المنتجات التى تنتج وتصنع فى مصر وتُصدر إلى الخارج فوراً، كما أن الأولوية الآن هى توفير فرص عمل كثيرة للشباب وفتح العديد من المجالات التى توفر فرص العمل لآلاف الشباب المصرى".

وتابع البيان، "وتحدث الشباب عن انتخابات المحليات وضرورة مشاركة الشباب فى هذا القطاع بهدف الإنهاء على جزء كبير من الفساد وتحقيق الرقابة التى تكفل رفع مستوى المعيشة للمواطن البسيط، من جانبه أكد الرئيس أن انتخابات المحليات ستجرى فى خلال العام الجارى، وطلب الرئيس من جميع شباب مصر المشاركة من أجل إعطاء الفرصة لأفضل شباب مصر للمشاركة لإنهاء عجز الأداء والفساد وسوء المعاملة".

واختتم البيان، "تحدث محمد مجدى صحفى باليوم السابع عن ضرورة وجود قنوات إعلامية قادرة على نقل الإنجازات التى تحققها الدولة، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات المهمة لا تجد التغطية الإعلامية الكافية التى توصل هذه الصورة المشرقة للمواطنين".

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