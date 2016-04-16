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إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية وتخصصية في الوادي الجديد‎

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إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية وتخصصية في الوادي الجديد‎ إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية وتخصصية في الوادي الجديد‎

أرشيفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن إنشاء وتطوير 5 مستشفيات عامة ومركزية وتخصصية بالمحافظة علي 3 مراحل متتالية.

وقال الدكتور محمد موسى  وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه سيتم إنشاء مستشفى باريس المركزي كمرحلة أولى، علي مساحة  8 فدان، بعد إدراجها في موازنة العام المالي الجديد التي تبدأ يوليو المقبل.

وأشار موسى إلى أن إنشاء وتطوير المستشفي سيسهم بشكل كبير في تقديم الرعاية الصحية اللأزمة لأهالي مدينة باريس والقرى التابعة لها، حيث أن المستشفى ستمثل نقطة مهمة فى الخدمة الطبية لقرى درب الأربعين والقرى التى سيتم توطينها فى منطقة الشب الواقعة جنوب باريس خلال الفترة المقبلة .

وأضاف موسى بأنه سيتم في المرحلة الثانية تطوير مستشفي الداخلة المركزي بمدينة موط، ومستشفي الحميات بمدينة الخارجة في موازنة العام المالي 2016، بينما سيتم إدراج تطوير مستشفي الصدر بمدينة الخارجة و مستشفي بلاط المركزي خلال موازنة العام المالي 2017 .

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