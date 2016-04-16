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حبس محرر ورئيس مجلس إدارة “صوت الأمة” لمدة عام بتهمة سب وقذف”أبو العينين”

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حبس محرر ورئيس مجلس إدارة “صوت الأمة” لمدة عام بتهمة سب وقذف”أبو العينين” حبس محرر ورئيس مجلس إدارة “صوت الأمة” لمدة عام بتهمة سب وقذف”أبو العينين”

حبس – أرشيفية

عاقبت محكمة جنح الدقي اليوم السبت محمد سعد خطاب المحرر بجريدة صوت الأمة  بالحبس لمدة عام.

ووجهت المحكمة لخطاب تهمة انتحال صفة صحفي وسب وقذف ونشرأخبار كاذبة ضد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.

كما عاقبت المحكمة اليوم السبت أيضا أحمد عصام فهمي، رئيس مجلس إدارة الجريدة بالحبس عاما، وكفالة 100 جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة.

وصدرت ضد سعد خطاب أحكاما سابقة لابتزازه رجال الأعمال والعديد من الشخصيات العامة في الدولة ونشر أخبار كاذبة بحقهم، وقضت المحاكم بحبسه وتغريمه حيث قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبته قبل ذلك بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة.

وعاقبت محكمة جنح قصر النيل  سعد خطاب ، وإبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بتغريمهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 14293 لسنة 2015 أن المتهم سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك عن سوء نية وبهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه، ولم يقدم أي دليل على صحة ما ينشره.

وأكد نقيب الصحفيين يحيى قلاش أن خطاب ليس عضوا بنقابة الصحفيين.

 

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