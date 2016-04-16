بالصور.. الصادق المهدى: سياسيون يستغلون قضية حلايب وشلاتين لتحقيق مصالح شخصية

أكد الزعيم السودانى الصادق المهدى رئيس مجلس الوزراء السودانى الأسبق، أن قضية حلايب وشلاتين معقدة، وسبب حدوثها هو أن بعض من السياسيين يستغلونها لتحقيق أغراض، ومنافع سياسية شخصية بالرغم من أنه يمكن حلها بالتفاهم.

وقال"المهدى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "حتى إن لم يكن هناك التفاهم، فهناك التحكيم الدولى، ولكن فى كل الأحوال، لا يجب أن تتحول حلايب وشلاتين لعقبة بين الشعب المصرى والسودانى".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء الأسبق: "السودان لديها مشاكل حدودية كثيرة غير حلايب وشلاتين، عليها أن تهتم بها أولا، وكذلك مصر، ولكن لا يمكن أن تتوقف العلاقة بين دولتين بهذا الحجم على المشاكل الحدودية بينهما".

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