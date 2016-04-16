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بالصور.. الصادق المهدى: سياسيون يستغلون قضية حلايب وشلاتين لتحقيق مصالح شخصية

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بالصور.. الصادق المهدى: سياسيون يستغلون قضية حلايب وشلاتين لتحقيق مصالح شخصية بالصور.. الصادق المهدى: سياسيون يستغلون قضية حلايب وشلاتين لتحقيق مصالح شخصية
أكد الزعيم السودانى الصادق المهدى رئيس مجلس الوزراء السودانى الأسبق، أن قضية حلايب وشلاتين معقدة، وسبب حدوثها هو أن بعض من السياسيين يستغلونها لتحقيق أغراض، ومنافع سياسية شخصية بالرغم من أنه يمكن حلها بالتفاهم.

وقال"المهدى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "حتى إن لم يكن هناك التفاهم، فهناك التحكيم الدولى، ولكن فى كل الأحوال، لا يجب أن تتحول حلايب وشلاتين لعقبة بين الشعب المصرى والسودانى".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء الأسبق: "السودان لديها مشاكل حدودية كثيرة غير حلايب وشلاتين، عليها أن تهتم بها أولا، وكذلك ، ولكن لا يمكن أن تتوقف العلاقة بين دولتين بهذا الحجم على المشاكل الحدودية بينهما".

ندوة الصادق المهدى السودان (6)

ندوة الصادق المهدى السودان (7)

ندوة الصادق المهدى السودان (8)

ندوة الصادق المهدى السودان (9)

ندوة الصادق المهدى السودان (10)

ندوة الصادق المهدى السودان (11)

ندوة الصادق المهدى السودان (12)

ندوة الصادق المهدى السودان (13)

ندوة الصادق المهدى السودان (14)

ندوة الصادق المهدى السودان (15)

ندوة الصادق المهدى السودان (19)

ندوة الصادق المهدى السودان (20)

ندوة الصادق المهدى السودان (21)

ندوة الصادق المهدى السودان (22)

ندوة الصادق المهدى السودان (23)

بعد جدل "صنافير وتيران".. سامح شكرى يكشف: الجزر ليست مصرية.. ودولتنا احتلتهما عام 1950 للحفاظ عليهما..والشرطة المصرية ستظل متواجدة عليهما لحين انتهاء أمر تسليمهما للمملكة.. ويؤكد:حلايب وشلاتين مصريتان

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