مؤتمر زيدان: لا أعلم متى سيسقط برشلونة مجددا

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن ارتياحه بالفوز على خيتافي 5-1 اليوم السبت في الجولة الـ33 من الليجا، قبل مباراة برشلونة وفالنسيا غدا.

وصرح زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لا أعلم متى سيسقط برشلونة أو اتليتكو مدريد مجددا، لكن اليوم سننام مرتاحي البال ونحن على بعد نقطة من الصدارة وكلاهما سيلعب غدا، سوف نرى ما سيحدث، سوف نشاهد مبارياتهم لكن الشيء المهم هو ما سنفعله نحن".

وأضاف "علينا أن نرتاح الأن ويوم الأربعاء سنلعب عل ملعبنا ضد فريق قوي جدا هو فياريال، واليوم حصلنا على 3 نقاط مهمين للغااية".

واختتم " الشيء المهم لنا هو عقلية الفوز، نحن في مركز جيد".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالني برصيد 75 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر وفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد في المركز الثالث.