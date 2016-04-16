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عبد الشافي يشارك في اقتراب الأهلي من اللقب.. والسومة يدخل التاريخ

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عبد الشافي يشارك في اقتراب الأهلي من اللقب.. والسومة يدخل التاريخ عبد الشافي يشارك في اقتراب الأهلي من اللقب.. والسومة يدخل التاريخ

شارك محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة يوم السبت في انتصار فريقه الثمين على هجر واقترابه من تحقيق لقب الدوري السعودي.

وحل الأهلي ضيفا على هجر ضمن الجولة 23 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، والتي شارك فيها عبد الشافي كاملة.

وسجل عمر السومة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي الذي يسجل 20 هدفا في موسمين متتاليين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في صدارة المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

يذكر أن الأهلي سيواجه الهلال في مباراة الجولة 24 السبت المقبل والتي تحدد بشكل كبير طريق اللقب.

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